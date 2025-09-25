Belen Rodriguez esplode contro i paparazzi | il gesto che ha spiazzato tutti
Belen perde la pazienza davanti ai fotografi: la sfuriata in difesa della figlia scuote i social. Ecco cos’è successo a Milano Cosa succede quando una star perde la pazienza? Scopriamo il momento in cui Belen Rodriguez ha detto basta ai paparazzi, con una rabbia che ha scosso tutti. Belen Rodriguez stavolta non ha fatto finta di niente. Non ha abbassato lo sguardo, non ha sorriso per salvare le apparenze. Ha alzato la voce, ha preso in mano la situazione e ha urlato il suo “basta” contro chi la segue ovunque, anche nei momenti più intimi. Il fatto è successo a Milano, zona Garibaldi. Belen era uscita a prendere Luna Marì da scuola. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: belen - rodriguez
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Belen Rodriguez in compagnia del volto di Canale 5: il gossip si infiamma
Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni
È ufficiale: Belen Rodriguez passa dalla De Filippi a Milly Carlucci e sbarca a #BallandoConLeStelle. La showgirl italo-argentina sarà la ballerina per una notte della 2ª puntata, sabato 4 ottobre alle 20:35 su Rai 1. Nella 1ª puntata ospite la Nazionale di calc - X Vai su X
Un compleanno diverso dal solito per Belen Rodriguez Come e dove ha festeggiato la showgirl argentina Vai su Facebook
Belén esplode contro i paparazzi e urla per strada: «State lontani da mia figlia» - Nuova lite per Belén Rodriguez: la showgirl argentina ha affrontato i paparazzi in strada, a Milano, mentre era con la figlia Luna Marì. Si legge su msn.com
Belen Rodriguez, accesa rissa verbale a Milano: la showgirl finisce al centro di un nuovo scontro in strada - Nelle immagini si vede chiaramente la tensione: Belén stringe forte la mano della piccola e, visibilmente infastidita, lancia l’ennesimo avvertimento ai fotografi. Da alfemminile.com