Belén Rodríguez arriva in pista a Ballando con le Stelle ecco quando

Belén Rodríguez pronta a infiammare la pista di Ballando con le Stelle, ecco quando. Il sabato sera televisivo si prepara ad accendersi: Belén Rodríguez sarà la protagonista speciale della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda il 4 ottobre su Rai 1. La showgirl argentina, tra le personalità più amate e discusse dello spettacolo italiano, salirà sulla pista come “ballerina per una notte”, ruolo da sempre riservato a ospiti d’eccezione. Leggi anche Alfonso D’Apice: la nuova vita con Chiara. Inedite confessioni Belén torna sulla rete pubblica in una veste insolita: non come conduttrice o cantante, ma come danzatrice, pronta a mettere in mostra la sua passione per la danza e il suo carisma scenico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

