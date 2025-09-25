Beccato in trasferta nel beneventano | in manette 27enne

E' stato beccato a Paolisi nel beneventano dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, un 27enne di origini romene, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

