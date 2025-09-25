Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo ancora la relazione tra Bill Spencer e Poppy Nozawa. Stavolta però non saranno i loro sentimenti a dominare la scena, ma piuttosto alcune riflessioni di Spencer che gli faranno sorgere molti dubbi sulla paternità di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Bill sospetta di essere il padre di Luna. Nei prossimi episodi Beautiful assisteremo a importanti riflessioni che porteranno Bill Spencer a una conclusione circa la paternità di Luna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre 2025: Bill è convinto che Luna sia sua figlia, Poppy nega