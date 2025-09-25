Beautiful Anticipazioni Americane | Bill e Katie tirano fuori gli artigli Luna non sposerà mai Will e deve abortire

Nelle puntate americane di Beautiful Katie e Bill sono determinati a salvare Will dalle grinfie di Luna. La Nozawa non sposerà mai il loro figlio e non avrà nemmeno il suo bambino. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Katie tirano fuori gli artigli, Luna non sposerà mai Will e deve abortire

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

