Firenze, 25 set. (askanews) - "L'esposizione riunisce oltre 140 opere tra dipinti, disegni, miniature e sculture di Beato Angelico e di altri artisti provenienti dai più prestigiosi musei nazionali e internazionali, creando un percorso che si sviluppa tra le due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo di San Marco. La mostra affronta la produzione, lo sviluppo e l'influenza dell'arte del frate pittore e i suoi rapporti con artisti a lui contemporanei come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia". Lo ha detto il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, presentando la grande mostra dedicata a Beato Angelico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beato Angelico a Firenze, "Quattro anni di lavoro e 28 restauri"