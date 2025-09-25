Beato Angelico a Firenze la mostra che vuole essere definitiva
Firenze, 25 set. (askanews) - Firenze celebra il Beato Angelico con una mostra senza precedenti, ospitata tra il Museo di San Marco e Palazzo Strozzi. Oltre 140 opere, provenienti dai tutto il mondo, si ricompongono dopo secoli di dispersioni, tra pale d'altare smembrate, affreschi riscoperti e tavole restaurate. È un viaggio unico nel Rinascimento fiorentino e nella spiritualità di fra' Giovanni da Fiesole, maestro di luce, prospettiva e colore. Stefano Casciu, direttore regionale Musei nazionali Toscana: "Questo è un altro elemento molto importante della mostra, il tentativo, direi riuscito, di riunire insieme elementi dispersi a causa delle soppressioni, a causa delle vendite, delle dispersioni e poter avere quindi per la prima volta insieme opere fondamentali, come alle nostre spalle il trittico della Pala di San Domenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
