Bce | tassi invariati mentre inflazione al 2% con prospettive stabili
Roma, 25 set. (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2 per cento e la valutazione sulle prospettive resta pressoché invariata”. In questo quadro di stabilità, nella sua ultima riunione operativa (l’11 settembre) il Consiglio direttivo della Bce “ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento”. E per le scelte future l’istituzione ribadisce che “seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”. “Il Consiglio – recita il Bollettino economico pubblicato oggi dalla Bce – è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2 per cento a medio termine”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tassi - invariati
La Bce lascia i tassi d'interesse invariati al 2%. «L'economia finora tiene, ma l'incertezza è eccezionale»
La Bce lascia i tassi invariati al 2%
La Bce lascia i tassi invariati
Tassi invariati, le tre strade per abbassare comunque il costo del mutuo lastampa.it/tuttosoldi/202… - X Vai su X
Occi tocca alla BoE: attesa tassi invariati. A Milano acquisti su Mps e Mediobanca nel giorno del Cda di Piazzetta Cuccia - Segui la DIRETTA • MERCATI La Fed resiste a Trump e taglia i tassi di 25 punti base di Gabriella Bruschi - facebook.com Vai su Facebook
Bce: tassi invariati mentre inflazione al 2% con prospettive stabili - (askanews) – Nell’area euro “l’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2 per cento e la valutazione sulle prospettive resta pressoché invariata”. Da itacanotizie.it
BCE, TASSI DI INTERESSE INVARIATI - In particolare, il tasso sui depositi (il tasso mediante il quale la BCE orienta la politica monetaria) è stato confermato al 2% ... Riporta soldionline.it