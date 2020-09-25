Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Guida con Noi, puntata 14: Salone di Monaco, Citroe?n C3, Audi Concept C, incentivi auto elettriche dmove.it
“Ho pensato che Conte fosse pazzo!” | L’episodio che ha cambiato la partita del Napoli tvplay.it
Cinzia Pinna, il mistero della polvere bianca a casa di Emanuele Ragnedda: il movente che non c'è e il volo ... leggo.it
Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe quotidiano.net
Zes unica e modifiche, le preoccupazioni di Confindustria anteprima24.it
Pellegatti: “Il miglior momento per affrontare una squadra forte come il Napoli” pianetamilan.it
Opera for Peace, il progetto che offre una seconda chance ai giovani in fuga da guerre e conflitti sociali
Il 22 settembre, a Palazzo Farnese, Opera for Peace ha presentato l’iniziativa “Donne per la Pace” ... ► liberoquotidiano.it
Roma, 25 settembre 2025 - Ci siamo: ha ufficialmente preso il via con la registrazione di giovedì 2... ► quotidiano.net
Camavinga si dà al basket: tiro ed esultanza da star, Rodrygo se la ride
I talenti di Eduardo Camavinga non hanno limiti. Oltre a essere un mago dei balletti, il centrocampi... ► video.gazzetta.it
Carlo Pellegatti ha parlato a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, della sfida tra Milan e Napoli,... ► pianetamilan.it
Uefa, rumors: "Verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni"
L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazio... ► liberoquotidiano.it
Esame di Maturità, Valditara: “Dal nome all’orale, cambia molto dal prossimo anno”
(Adnkronos) – Giuseppe Valditara fa sapere che "dal prossimo anno l’esame di Maturità cambia molto"... ► webmagazine24.it
Galliani non sarà presidente del Monza: tutte le strade portano al Milan, che ruolo ricoprirebbe
Dopo il passaggio del Monza Calcio da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi al fondo americano Beck... ► ilgiornale.it
Elezioni regionali, Irene Galletti (M5S): "Mai i Cpr in Toscana"
Torna a ribadire il suo no deciso ai Cpr Irene Galletti, a margine dell’incontro pisano con Giusep... ► pisatoday.it
Flotilla, scontro M5s Fratelli d'Italia: "Da Colombo e Spinelli nemmeno una parola di vicinanza a Croatti"
Mentre la Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta del governo italiano e comunica che non conseg... ► riminitoday.it
Sarkozy in carcere, è la prima volta in Francia per un ex presidente: condannato a cinque anni per associazione a delinquere
Shock in Francia per la condanna dell’ex presidente Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere per ass... ► gazzettadelsud.it
Incendio in un'abitazione di via Alfonsetti, una donna ha riportato ustioni
Un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un immobile di vi... ► cataniatoday.it
Città della Scienza: un weekend di esperimenti, scoperte e divertimento
Città della Scienza si prepara a vivere un weekend all’insegna della curiosità e del divertimento s... ► ildenaro.it
CIRTS – Rally Vermentino Historic: Sardegna decisiva per il titolo?
Berchidda ospita la penultima gara stagionale del Tricolore terra storico, Mauro Sipsz torna a corre... ► tuttorally.news
OPPO conferma il lancio globale della serie Find X9 col potente Dimensity 9500
La serie OPPO Find X9 arriverà a livello globale con SoC MediaTek Dimensity 9500: ecco le anticipa... ► tuttoandroid.net
Emanuele Ragnedda ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna con un colpo di pistola, ma ancora non si c... ► leggo.it
La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date
(Adnkronos) – I vampiri che hanno fatto sognare una generazione stanno per tornare al cinema. In oc... ► webmagazine24.it
Italia Polonia, ufficiale l’orario della semifinale ai Mondiali di volley! Dove vederla in tv, programma, streaming
L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntament... ► oasport.it
Federico Aldrovandi, vent’anni dopo qualcosa è cambiato. Ma non abbastanza
“Tutto è iniziato a Ferrara”. Lo disse Ilaria Cucchi il 25 settembre di qualche anno fa. Perché tut... ► ilfattoquotidiano.it
Anm, approvato il Bilancio 2024: utile netto di 11 milioni
L’Assemblea dei soci di Anm ha approvato il Bilancio 2024 che si chiude con un utile netto di 11 Mi... ► ildenaro.it
Il top dell’igiene orale: spazzolino Oral B iO 3 a meno di metà prezzo (con accessori inclusi)
Se per te l’igiene orale viene al primo posto, questa promozione Amazon è da non perdere: lo spazzo... ► quotidiano.net
Non solo un luogo dove trascorrere le vacanze ma una seconda casa: targa per il turista che da 55 anni torna nella Regina
Oltre mezzo secolo di estati nella Regina. Per Giovanni Arosio, la parola “vacanza” è sinonimo di ... ► riminitoday.it
Ultimissime Inter LIVE: si decide il futuro di San Siro, Bonny a parte anche oggi
di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importan... ► internews24.com
Torna su Netflix "Nobody Wants This 2", la serie romantica con Adam Brody: svelato il trailer
Siete pronti per il ritorno su Netflix di una delle serie romantiche più amate degli ultimi anni? ... ► today.it
Una Città in Comune blocca il Consiglio comunale: "Pisa interrompa i rapporti con Israele"
Era stata annunciata in mattinata sui profili social di Una Città in Comune una comunicazione in a... ► pisatoday.it
Chivu sì o Chivu no? Nel mondo Inter si dividono i giudizi
Tra siti di informazione, opinionisti e addetti ai lavori, si spacca l'opinione sull'allenatore nera... ► gazzetta.it
Decreto "Salva Casa", la Regione rilascia la nuova modulistica per l'agibilità
Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea... ► cataniatoday.it
Le Grand Soleil di Marc Chagall arriva al Mar di Ravenna, il video
Il capolavoro del maestro russo-francese protagonista della mostra 'Chagall in mosaico. Dal pro... ► ilrestodelcarlino.it
Cucinelli: pieno rispetto regole Ue per le attività nel mercato russo
Milano, 25 set. (askanews) – La casa di moda Brunello Cucinelli, ha confermato “con fermezza il p... ► ildenaro.it
Urban Readings: la parola poetica nello spazio urbano
La poesia diventa uno strumento per attraversare i confini: geografici, sociali, emotivi, e costru... ► pisatoday.it
Previdenza, ‘OKPensione’: errori di calcolo per un assegno su 2 analizzati
(Adnkronos) – Le pensioni degli italiani valgono sempre meno. Secondo i dati Istat di agosto, l’inf... ► webmagazine24.it
Omicidio di Antonietta Rocco, indagata la figlia della ex badante per false dichiarazioni
E' indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero la figlia di Sabrina Dal Col, la donna a... ► latinatoday.it
Perde il cellulare e per cercarlo vandalizza l'aiuola: preso
Dopo una serata all'insegna del divertimento tra amici a cavallo tra il 24 e il 25 settembre a Mon... ► padovaoggi.it
Distretto di Sassuolo, cambio di medico di medicina generale a Sassuolo e Palagano: in arrivo due nuovi professionisti
Doppio cambio di medico nel Distretto sanitario di Sassuolo. Sono due, infatti, le sostituzioni pr... ► modenatoday.it
Giarre, continua l'opera di contrasto alle discariche abusive di rifiuti
Proseguono senza sosta gli interventi di bonifica nel territorio di Giarre per contrastare il prob... ► cataniatoday.it
Cinque nuovi assunti nei vigili del fuoco prestano giuramento
Questa mattina, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Caserta, con la presenza del Comand... ► casertanews.it
Arbitro Inter Primavera Slavia Praga: designato il fischietto per il match di Youth League
di RedazioneArbitro Inter Primavera Slavia Praga: designato il fischietto per il match valevole per ... ► internews24.com
Crescita economica e tutela dell'ambiente: Xi Jinping celebra il 70esimo anniversario della fondazione dello Xinjiang
Un grande raduno in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della regione autonoma uigu... ► ilgiornale.it
Scongiurare la crisi idrica: l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale continua ad individuare soluzioni con le Regioni
Prosegue incessante il lavoro dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, coordinato dall’A... ► ildenaro.it
Achille Polonara dopo l’intervento: “Trapianto tutto ok”
Le note di ‘Che sole oggi’, canzone di Geolier, accompagnano la storia pubblicata da Achille Polona... ► lapresse.it
Il Teatro Petrella inaugura la nuova stagione di spettacoli: ad aprire la rassegna Paolo Rossi e la sua 'Operaccia Satirica'
Sarà la debordante comicità di Paolo Rossi, in scena con “Operaccia satirica”, ad alzare il sipari... ► cesenatoday.it
Ciclismo, la francese Gery trionfa tre le Under 23 ai Mondiali. Quarta l’azzurra Ciabocco
Sfuma per pochissimi centimetri la seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in corso d... ► oasport.it
CIRT – Ciuffi, leader del Tricolore terra, lancia la sfida al Vermentino
Scatta domani il penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra 2025 che vede al comando il pil... ► tuttorally.news
Buoni pasto pubblico impiego, la Cassazione apre a tutti ma a una condizione
Sostitutivi della mensa aziendale, agevolati fiscalmente e, soprattutto, utili a una corretta alime... ► quifinanza.it
Tale e Quale Show 2025, la torinese Maryna tra i concorrenti: nella prima puntata sarà Lady Gaga
C'è anche la torinese Marina Valdemoro Maino, nome d'arte Maryna, tra i concorrenti della nuova ed... ► torinotoday.it
Riparte la stagione dei funghi, ma occhio a fidarsi troppo del ‘fai da te’
E’ cominciata la stagione dei funghi, ma occhio agli esemplari raccolti che possono rivelarsi leta... ► modenatoday.it
Simona Bortoletto travolta e uccisa in strada a Fiumicino, ipotesi femminicidio: «I due avevano una relazione»
Giallo sull'incidente stradale mortale, avvenuto martedì sera 23 settembre 2025 dopo le 20, nel comu... ► leggo.it
Beat for Gaza: le crew di musica elettronica del Friuli Venezia Giulia unite per la Palestina
Un evento musicale e solidale, Beat for Gaza, è in programma al parco festeggiamenti di Ruda il 5 ... ► udinetoday.it
A Sperlonga via al Training Camp 2025 targato Anci
“L’edizione 2025 del Training Camp di ANCI Lazio, che Sperlonga accoglie con grande entusiasmo, ha ... ► ilgiornale.it
Milano e quella esperienza di umanizzazione
Dei sedici brevi capitoli che compongono, quasi come racconti indipendenti, il romanzo di Piero Mel... ► ilmanifesto.it
Due persone alla guida senza patente, sette ritiri e 26 veicoli senza assicurazione: i numeri del presidio di Polizia locale
Durante il Consiglio comunale di mercoledì sono stati presentati alla cittadinanza i dati relativi... ► ravennatoday.it
Nasconde microcamera nel bagno delle dipendenti del suo negozio: ex titolare denunciato, sequestrati 600 video
L'ex titolare di un esercizio commerciale di Livorno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ... ► fanpage.it
San Giorgio, al via i lavori per mettere in sicurezza il traliccio di viale Grimaldi
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del traliccio elettrico situato in viale Grimaldi 7/A... ► cataniatoday.it
Droni russi, quando le balle superano ogni limite
''Raccontaballe, ma della peggior risma. Droni russi che dopo aver volteggiato sull'aeroporto di Cop... ► imolaoggi.it
Grandine in autostrada, lo sfogo del camionista contro chi si ferma in mezzo alla corsia sotto i cavalcavia
Durante un violento temporale di grandine, alcuni automobilisti hanno pensato bene di fermarsi sotto... ► tgcom24.mediaset.it
Incendio a Collegno: a fuoco un camper parcheggiato davanti alla sala scommese, fiamme alte
Nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, un incendio è divampato davanti all’agenz... ► torinotoday.it
A dominare la scena per le nuove it bag della stagione primaverile sono tinte intense, vibranti e d’impatto
Sembra proprio che dovremo cominciare a studiare gli effetti della cromoterapia nei prossimi mesi. ... ► amica.it
Plant annuncia l’album d’esordio da solista Maldivita
Maldivita è l’album d’esordio da solista di Plant, annunciato anche un concerto a Milano Maldivita... ► spettacolo.eu
Dall'Inghilterra: "L'Uefa pronta a escludere Israele dalle competizioni di calcio"
Secondo il Times una decisione è attesa "la prossima settimana" con "la maggioranza favorevole". La ... ► gazzetta.it
Travolta mentre attraversa la strada con il figlio, 34enne morta a Fiumicino
L'automobilista che ha investito la donna, rimasto illeso, si è subito fermato per prestare soccorso... ► tgcom24.mediaset.it
La Uefa pronta a decidere sulla sospensione di Israele
ABBONATI A DAYITALIANEWS Verso un possibile stop alle competizioni La Uefa si prepara a pron... ► dayitalianews.com
Garlasco, Massimo Lovati fa luce sulle donazioni di denaro di don Gregorio alla famiglia di Flavius Savu
Massimo Lovati ha fatto luce sulle donazioni di don Gregorio Vitali a Flavius Savu, di cui lui stess... ► virgilio.it
Dalla pace alla sicurezza sul lavoro, a Cesena il consiglio generale della Fim Cisl Romagna
Si è svolto questa mattina a Cesena, nella Sala Vaienti della sede Cisl Romagna, il Consiglio Gene... ► cesenatoday.it