il ritorno di baywatch: in sviluppo un reboot ufficiale per la televisione. Il celebre franchise Baywatch, simbolo delle spiagge californiane e icona degli anni ’90, si prepara a una nuova fase con un reboot ufficiale. Dopo il tentativo di rilancio attraverso il film del 2017, che ha visto protagonisti Zac Efron e Dwayne Johnson, le produzioni televisive stanno puntando a riportare in auge questa serie storica. La società di distribuzione Fremantle ha annunciato l’inizio dello sviluppo di una nuova versione della serie originale, mantenendo vivo l’interesse per uno dei format più riconoscibili nel panorama televisivo internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Baywatch si rinnova con un reboot ufficiale di FOX