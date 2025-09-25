Baywatch si rinnova con un reboot ufficiale di FOX
il ritorno di baywatch: in sviluppo un reboot ufficiale per la televisione. Il celebre franchise Baywatch, simbolo delle spiagge californiane e icona degli anni ’90, si prepara a una nuova fase con un reboot ufficiale. Dopo il tentativo di rilancio attraverso il film del 2017, che ha visto protagonisti Zac Efron e Dwayne Johnson, le produzioni televisive stanno puntando a riportare in auge questa serie storica. La società di distribuzione Fremantle ha annunciato l’inizio dello sviluppo di una nuova versione della serie originale, mantenendo vivo l’interesse per uno dei format più riconoscibili nel panorama televisivo internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: baywatch - rinnova
“Baywatch” torna in TV: il reboot ufficiale con una nuova serie - Fox ha annunciato ufficialmente il reboot di Baywatch, la storica serie sui bagnini californiani che ha conquistato il pubblico mondiale. Da spettegolando.it
Torna Baywatch, ufficiale il reboot della serie cult con Pamela Anderson - Fox ha ordinato un reboot di 12 episodi dell'iconica serie sui bagnini, la cui uscita è prevista per la stagione televisiva 2026- Lo riporta corrieredellosport.it