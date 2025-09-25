Baywatch in arrivo il reboot | la serie cult anni ’90 torna nel 2026

Il ritorno di una leggenda televisiva è ormai realtà: Baywatch sta per rinascere con un reboot ufficiale in arrivo nel 2026, prodotto da Fremantle e FOX Entertainment. La nuova versione del celebre show, che negli anni ’90 ha lanciato star come Pamela Anderson e David Hasselhoff, sarà composta da 12 episodi e arriverà sugli schermi nella stagione 20262027. Per milioni di spettatori, quel celebre tema musicale — I’m Always Here — e i costumi rossi dei bagnini di Malibu sono diventati un simbolo indelebile. Ora, il mito di Baywatch torna a vivere con un progetto che punta a conquistare nuove generazioni senza dimenticare i fan storici. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

