Baveno entro fine anno al via i lavori per i nuovi bagni pubblici sul lungolago

Novaratoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiranno entro la fine dell'anno i lavori per la realizzazione dei nuovi bagni pubblici sul lungolago di Baveno.A darne notizia è il Comune in una nota stampa, in cui segnala l'approvazione del progetto esecutivo. Obiettivo del cantiere al via nei prossimi mesi è quello di migliorare i servizi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

