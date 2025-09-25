Battlefield 6 EA pubblica il trailer della campagna single player allo State of Play

Electronic Arts ha colto l’occasione dello State of Play per mostrare per la prima volta la campagna single player di Battlefield 6, con un trailer dallo stile fortemente cinematografico. L’azione si apre con sequenze tese e realistiche di operazioni militari: cecchini che mirano, squadre che si muovono in sincronia e assalti notturni basati sulla furtività. Poi lo sguardo si allarga, mostrando battaglie su larga scala, marchio di fabbrica della serie. La campagna introduce il giocatore nella pelle di Dagger 13, una squadra di Marine Raiders incaricata di contrastare la minaccia globale di Pax Armata. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Battlefield 6, EA pubblica il trailer della campagna single player allo State of Play

In questa notizia si parla di: battlefield - pubblica

DICE ha confermato che gli utenti potranno abilitare in Battlefield 6 il cross-play anche soltanto tra PS5 ed Xbox Series X|S, escludendo il PC. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

