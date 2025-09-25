Batteri intestinali nell' acqua potabile il Comune di Sant' Antonino di Susa vieta il consumo senza bollitura

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, il sindaco di Sant'Antonino di Susa, Andrea Andolfatto, ha emesso un'ordinanza con cui vieta il consumo di acqua potabile della rete idrica comunale se non previa bollitura. Il provvedimento è stato adottato dopo le analisi dell'Asl To3 su.

BATTERI NELL'ACQUA A SANT'ANTONINO DI SUSA: VIETATO L'USO POTABILE, SENZA BOLLITURA - Mercoledì 24 settembre è stata protocollata in Comune una comunicazione dell'Asl sulle analisi di campioni di acqua per uso umano, prelevati presso la Fontana Municipio: hanno ...

