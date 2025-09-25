Bassano del Grappa trovato con un coltello vicino alla stazione | scatta la denuncia dopo i controlli
Un 39enne marocchino è stato indagato per porto di arma dopo un controllo della Polizia vicino alla stazione di Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
