Basket serie A2 ’Alergik Group’ 35 anni di partite al seguito della Benedetto Cento

Domenica 28 settembre non è solo la data dell’esordio casalingo della Sella Cento, ma è anche il giorno in cui uno dei gruppi storici del tifo biancorosso festeggia 35 anni di vita. Era il 1990 quando un gruppo di amici centesi fondava il Gruppo Allergico; un’amicizia nata negli anni in cui per confrontarti dovevi per forza uscire di casa perché non esistevano social o whatsapp. Quando dopo cena si usciva di casa in bicicletta per andare al bar dove trovavi i soliti amici, quelli che preferivano una partita a carte e due battute con gli amici ad una serata sul divano o con le fidanzatine. E dà lì la battuta che divenne il nostro inno distintivo “Oh! Ma t sé pròpi Alergik!”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
