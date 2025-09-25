Basket serie A2 ’Alergik Group’ 35 anni di partite al seguito della Benedetto Cento

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre non è solo la data dell’esordio casalingo della Sella Cento, ma è anche il giorno in cui uno dei gruppi storici del tifo biancorosso festeggia 35 anni di vita. Era il 1990 quando un gruppo di amici centesi fondava il Gruppo Allergico; un’amicizia nata negli anni in cui per confrontarti dovevi per forza uscire di casa perché non esistevano social o whatsapp. Quando dopo cena si usciva di casa in bicicletta per andare al bar dove trovavi i soliti amici, quelli che preferivano una partita a carte e due battute con gli amici ad una serata sul divano o con le fidanzatine. E dà lì la battuta che divenne il nostro inno distintivo “Oh! Ma t sé pròpi Alergik!”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a2 8217alergik group8217 35 anni di partite al seguito della benedetto cento

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. ’Alergik Group’, 35 anni di partite al seguito della Benedetto Cento

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

basket serie a2 8217alergikBasket serie A2. ’Alergik Group’, 35 anni di partite al seguito della Benedetto Cento - Domenica 28 settembre non è solo la data dell’esordio casalingo della Sella Cento, ma è anche il giorno in cui uno dei gruppi storici del tifo biancorosso festeggia 35 anni di vita. Riporta sport.quotidiano.net

basket serie a2 8217alergikSerie A2 Basketball. 'Alergik Group' celebrates 35 years of matches following Benedetto Cento. - A special anniversary will be celebrated on Sunday at home against Torino. Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 8217alergik