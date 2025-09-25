Basket Polonara operato al Sant’Orsola di Bologna | Trapianto fatto tutto ok
Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi al trapianto di midollo. 🔗 Leggi su Golssip.it
Basket, Polonara convocato agli europei nonostante la leucemia. E lui fa gli addominali dall’ospedale
Basket, Pozzecco annuncia: “Polonara con noi agli Europei”
Basket, videochiamata commovente a Polonara: inizia così il raduno degli azzurri per gli Europei
Achille Polonara pronto per il trapianto di midollo: «Ci vediamo presto in campo» Il campione di basket in forza alla Dinamo a poche ore dall’intervento in un video su X: «Non vedo l’ora di iniziare» - facebook.com Vai su Facebook
Polonara alla vigilia del trapianto: sono ottimista, voglio tornare a giocare a basket - X Vai su X
Basket: Polonara, 'trapianto fatto, tutto ok' - Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia ... Si legge su msn.com
Polonara oltre la malattia: nel futuro c'è Sassari. Ha firmato con la Dinamo: "Non vedo l'ora" - L’intesa è stata ufficializzata dal club ed entrerà in vigore non appena le condizioni del giocatore lo permetteranno. Scrive gazzetta.it