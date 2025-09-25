Basket Polonara operato al Sant’Orsola di Bologna | Trapianto fatto tutto ok

Golssip.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi al trapianto di midollo. 🔗 Leggi su Golssip.it

© Golssip.it - Basket, Polonara operato al Sant’Orsola di Bologna: “Trapianto fatto, tutto ok”

basket polonara operato sant8217orsolaBasket: Polonara, 'trapianto fatto, tutto ok' - Il cestista azzurro, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto oggi al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia ... Si legge su msn.com

Polonara oltre la malattia: nel futuro c'è Sassari. Ha firmato con la Dinamo: "Non vedo l'ora" - L’intesa è stata ufficializzata dal club ed entrerà in vigore non appena le condizioni del giocatore lo permetteranno. Scrive gazzetta.it

