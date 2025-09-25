Basket nel weekend arriva la Supercoppa Italiana Virtus Bologna Olimpia Milano Trento e Brescia si contendono il trofeo

Si alza il sipario sulla stagione 2025-2026 del basket italiano! Nel weekend alle porte infatti è in programma la Supercoppa Italiana con la oramai classica formula della Final Four, che si disputa all’Unipol Forum di Assago (Milano)  e antipasto della Serie A che scatterà il prossimo fine settimana. La prima semifinale – inizio del match alle ore 18:00 – vede la Dolomiti Energia Trentino affrontare la Germani Brescia nella sfida tra due outsider dell’annata scorsa. L’Aquila ha stupito tutti a Torino vincendo la Coppa Italia ai danni dell’Olimpia Milano, mentre la Leonessa ha centrato la finale scudetto arrendendosi solo di fronte alla Virtus Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

