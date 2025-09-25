Basket femminile | la stagione inizia con la Supercoppa Italiana

La stagione italiana del basket femminile prenderà il via questo fine settimana a Schio, dove al Palaromare si disputerà tra sabato e domenica la Supercoppa Italiana 2025. In campo scenderanno le padrone di casa di Schio, Venezia, Campobasso e San Martino di Lupari, con due semifinali che decideranno le sfidanti per il primo trofeo dell’anno. Sul parquet veneto vedremo, dunque, le quattro semifinaliste della scorsa stagione, ma con le sfide incrociate rispetto a pochi mesi fa. Si partirà, infatti, alle 17.15 di sabato con la Reyer Venezia che affronterà San Martino di Lupari. Un derby veneto tra la grande delusa della scorsa stagione, sconfitta in finale, e una formazione che è cresciuta durante l’intero anno e che vuole ripartire al meglio quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

