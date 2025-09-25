Basket femminile definite le sedi dei quattro tornei pre-mondiali L’Italia attende il sorteggio

La FIBA ha ufficializzato le sedi dei quattro tornei globali di qualificazione per i Campionati Mondiali 2026 di basket femminile, in attesa del sorteggio che si terrà il 7 ottobre 2025 alle ore 19.00 presso la ‘Patrick Baumann House of Basketball’ di Mies (Svizzera). I pre-mondiali andranno in scena dall’11 al 17 marzo 2026 e metteranno in palio gli ultimi 11 pass a disposizione per la fase finale della Coppa del Mondo (prevista in Germania dal 4 al 13 settembre 2026). I quattro eventi di qualificazione per il Mondiale si disputeranno a Istanbul (Turchia), Lione-Villeurbanne (Francia), San Juan (Portorico) e Wuhan (Cina) con il formato round robin. 🔗 Leggi su Oasport.it

