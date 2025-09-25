Baseball New Rimini si ritrova in Final Four di Coppa Italia
In maniera abbastanza inaspettata, ma non per questo meno gradita, New Rimini si è ritrovata seconda nel girone G al termine della Poule Salvezza del campionato di serie A di baseball, piazzamento che la qualifica alla Final Four nella quale si assegnerà la Coppa Italia 2025. Un concentramento. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: baseball - rimini
Baseball, New Rimini domenica a Godo per il recupero di gara due
Baseball, per New Rimini la prima fase termina senza sorriso: Godo fa suo il recupero di gara 2
Baseball serie A, al via la fase della Poule salvezza: il New Rimini riceve l’Oltretorrente Parma
21 SETTEMBRE 2025 “IL BASEBALL AL CENTRO” 4’ EDIZIONE > Come presidente dello Junior Rimini volevo ringraziare tutta la nostra società che si compone da tante persone, consiglieri, tecnici e dai nostri ragazzi/e e i rispettivi genitori per la buona riuscit - facebook.com Vai su Facebook
Baseball, Rimini si ritrova in Final Four di Coppa Italia - Questo impegno ‘fuori stagione’ finirà per comportare alcune inevitabili defezioni ... Segnala altarimini.it
Grazie al doppio hurrà dei Falcons su Poviglio, New Rimini è seconda - La doppia vittoria dei Falcons sul Poviglio di oggi (domenica) pomeriggio consente alla New Rimini di chiudere al secondo posto e accedere alla Coppa Italia. Da newsrimini.it