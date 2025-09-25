L’Italia raggiunge la semifinale degli Europei di baseball 2025. Battuta con il minimo scarto, 1-0, la Germania al termine di una sfida nella quale gli azzurri mettono insieme 10 valide contro 3, ma in cui è decisivo, nei fatti, il secondo inning. Ora la sfida alla Cechia, che ha sconfitto Israele per 4-3, nella giornata di domani. La squadra azzurra si riprende quel posto tra le prime quattro che le è appartenuto per 34 delle 37 edizioni precedenti della rassegna continentale. Da lodare la prova di Gabriele Quattrini sul monte: 7 inning, 8 strikeout. Dopo un inning nel quale Gonzalez in seconda base ci arriva, è il secondo quello buono per l’Italia: Carrera sfrutta un lancio sbagliato per andare in prima base, poi i singoli di Paolini ed Angioi lo portano a finire il giro del diamante e a regalare all’Italia l’1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball, l’Italia torna tra le magnifiche 4 degli Europei! Germania battuta: Quattrini e Bassani super sul monte