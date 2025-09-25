Baseball | definiti gli accoppiamenti delle semifinali agli Europei 2025

Si stringe il cerchio ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Olanda, precisamente sul diamante di Rotterdam. Nella giornata di oggi, giovedì 25 settembre, si sono infatti definite le squadre che prenderanno parte alle due semifinali del Torneo. E tra le quattro migliori d’Europa, come sappiamo, c’è anche l’Italia. Gli azzurri nel pomeriggio hanno infatti sconfitto per 1-0 la Germania, rendendosi artefici di una grande gara sul monte e bravi a segnare diverse valide, mandandone però soltanto una a referto. La formazione guidata da Francisco Cervelli al penultimo atto sfiderà la competitiva compagine della Cechia che, invece, ha battuto Israele di misura per 3-4, sfruttando il doppio di Sindelka. 🔗 Leggi su Oasport.it

