Bartolini i driver incrociano le braccia | Siamo come palline da ping pong

"Carichi di lavoro insostenibili e un pressing sempre più intollerabili sui lavoratori", incrociano le braccia i "drivers", sciopero e blocco ai cancelli, firmato Si Cobas, davanti al polo spedizioniere Bartolini di Liscate. L’agitazione è durata alcune ore, e ha interessato, oltre alla sede liscatese, anche altri siti dello spedizioniere in Lombardia: fra gli altri Segrate, Sedriano e Cinisello. Il blocco è incominciato a metà mattina, si è protratto alcune ore e si è sciolto, spontaneamente e senza disordini, nel pomeriggio. A monitorare la situazione i carabinieri, intervenuti in forze. Il presidio è uno dei molti che negli ultimi anni, e per diverse ragioni, hanno interessato lo spedizioniere "dai camioncini rossi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

