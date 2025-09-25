Bari si collega con la Global Sumud Flotilla | appuntamento nella chiesa di San Carlo Borromeo
Venerdì 26 settembre alle ore 19.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (quartiere Libertà), si terrà un incontro pubblico con tentativo di videocollegamento con i baresi Tony Lapiccirella e Lorenzo D’Agostino, imbarcati sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.All'incontro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
L'intervento di Lucy in piazza Prefettura stasera a #Bari per continuare a non tacere difronte alla disumanità di governi e stati, complici del genocidio perpetrato da Israele sulla popolazione palestinese. "Un filo collega il Ponte sullo stretto di Messina, opera giu
TRASPORTI FERROVIARI, FILT CGIL BASILICATA: "RILANCIARE COLLEGAMENTO POTENZA-BARI È UNA PRIORITÀ ASSOLUTA"
Bari si collega con la Global Sumud Flotilla: appuntamento domani, giovedì 26 settembre, alle 19.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo - All'incontro parteciperanno Don Angelo Cassano, presidente Libera; Victor Laforgia, consigliere comunale di Bari; Azmi Isriaw, rappresentante comunità palestinese; Lucia Raho, medico coordinatore ... Come scrive giornaledipuglia.com
Bari scende in Piazza Prefettura a sostegno della Global Sumud Flotilla - I partecipanti continueranno a riunirsi fino alla serata, confermando con la loro presenza l’impegno civile e la solidarietà verso chi, pacificamente e coraggiosamente, si batte per la giustizia ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it