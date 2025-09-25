Bari si collega con la Global Sumud Flotilla | appuntamento nella chiesa di San Carlo Borromeo

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre alle ore 19.30, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Bari (quartiere Libertà), si terrà un incontro pubblico con tentativo di videocollegamento con i baresi Tony Lapiccirella e Lorenzo D’Agostino, imbarcati sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.All'incontro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

