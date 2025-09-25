Bari-Samp da brividi chi perde rischia | pronostico
Nella quinta giornta del campionato di serie B c'è una sfida thrilling tra due squadre in crisi totale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bari - samp
Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena
UFFICIALE - Biglietti #Bari-#Sampdoria, via le limitazioni: la trasferta sarà libera! - facebook.com Vai su Facebook
IL PUNTO SULLA B - Colpo Cesena. Bari e Samp crisi nera - X Vai su X
Che rompicapo! Tra playoff e salvezza è quasi tutto da decidere. Samp, destino in 90’.
Verso Bari-Samp, parla Novellino: "Nei blucerchiati non vedo cattiveria agonistica" - Ai microfoni di TMW, Walter Novellino ha detto la sua sulla Samp, prossima avversaria del Bari in un crocevia da brividi: "Mi dispiace per i. Secondo tuttob.com