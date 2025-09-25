Barcellona-Psg è stata classificata a rischio elevato | sicurezza rafforzata e tifosi separati Mundo Deportivo
La commissione ha classificato la partita tra Barcellona e Psg (1 ottobre, ore 21), valida per la seconda giornata di Champions League, come a “rischio elevato”: le autorità rafforzeranno la sicurezza e terranno separate i tifosi. Tifosi separati. Ecco quanto riportato da Mundo Deportivo: “La decisione è stata presa dalla commissione nazionale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport durante una riunione tenutasi mercoledì. Le misure di sicurezza saranno rafforzate, con una presenza più numerosa di agenti il giorno dell’evento. Alcune procedure saranno inoltre maggiormente controllate, come la vendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: barcellona - stata
A Barcellona, la riduzione del danno è stata storicamente orientata sui consumi di eroina e cocaina. Per anni, l'elevata prevalenza del #crack ha portato allo sviluppo di programmi specifici di riduzione del danno che sono stati pionieristici in Europa. Sono stat - facebook.com Vai su Facebook
L’opera dell’artista Luca Barcellona è stata inaugurata il 14 settembre nella strada dove lo scrittore nacque nel 1938 https://bit.ly/muraleterzanifirenze25… - X Vai su X
Barcellona-Psg è stata classificata a “rischio elevato”: sicurezza rafforzata e tifosi separati (Mundo Deportivo) - Psg del 1° ottobre è considerata a rischio elevato: sicurezza rafforzata e tifosi separati allo stadio Olimpico di Montjuïc. Come scrive ilnapolista.it