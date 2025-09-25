Barcellona-Psg è stata classificata a rischio elevato | sicurezza rafforzata e tifosi separati Mundo Deportivo

La commissione ha classificato la partita tra Barcellona e Psg (1 ottobre, ore 21), valida per la seconda giornata di Champions League, come a “rischio elevato”: le autorità rafforzeranno la sicurezza e terranno separate i tifosi. Tifosi separati. Ecco quanto riportato da Mundo Deportivo: “La decisione è stata presa dalla commissione nazionale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport durante una riunione tenutasi mercoledì. Le misure di sicurezza saranno rafforzate, con una presenza più numerosa di agenti il giorno dell’evento. Alcune procedure saranno inoltre maggiormente controllate, come la vendita dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

