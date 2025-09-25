Barcellona Hansi Flick svela | Ho chiesto a Deco Rashford è il pezzo che ci mancava Le parole

Hansi Flick svela: «Ho chiesto a Deco Rashford, è il pezzo che ci mancava». Il tecnico del Barcellona ha voluto fortemente l'attaccante Marcus Rashford sta vivendo un inizio di stagione da favola al Barcellona, trasformandosi da "reietto" del Manchester United a "pezzo che mancava" per i blaugrana. L'attaccante inglese di 27 anni, arrivato in prestito

Marcus Rashford, doppietta nella vittoria 2-1 del Barcellona sul campo del Newcastle United. Bellissimo il secondo gol. Un giocatore che ha ancora tanto da dare (classe 1997). Il Barça di Hansi Flick può essere la squadra giusta per lui.

Luiz Enrique mai horar da PSG, shine ya lashe kyautar Cruyff ta mai horarwa mafi kyau a duniya tsagin maza Yayin da mai horar da England, ta lashe mai horarwa mafi kyau a duniya tsagin mata. Taya murna ga ?aya daga cikin mu, Luiz Enrique!!! Hansi Flick - facebook.com Vai su Facebook

