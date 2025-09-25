Barcellona Hansi Flick svela | Ho chiesto a Deco Rashford è il pezzo che ci mancava Le parole

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hansi Flick svela: «Ho chiesto a Deco Rashford, è il pezzo che ci mancava». Il tecnico del Barcellona ha voluto fortemente l’attaccante Marcus Rashford sta vivendo un inizio di stagione da favola al Barcellona, trasformandosi da “reietto” del Manchester United a “pezzo che mancava” per i blaugrana. L’attaccante inglese di 27 anni, arrivato in prestito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona hansi flick svela ho chiesto a deco rashford 232 il pezzo che ci mancava le parole

© Calcionews24.com - Barcellona, Hansi Flick svela: «Ho chiesto a Deco Rashford, è il pezzo che ci mancava». Le parole

In questa notizia si parla di: barcellona - hansi

barcellona hansi flick svelaYamal contro Mbappé: svelati data e orario del primo Real Madrid-Barcellona della stagione - Il primo Clasico della stagione ha una data e un orario prestabiliti: come confermato tramite cominciato ufficiale, la. Riporta tuttomercatoweb.com

barcellona hansi flick svelaRashford decisivo col Barcellona, poteva essere del Milan: il retroscena - Marcus Rashford brilla con il Barcellona in Champions League, ma ha avuto la possibilità di giocare nel Milan: Matteo Moretto svela tutto. Si legge su milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Hansi Flick Svela