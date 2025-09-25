Barbero tiene a battesimo ‘Agorà’ Tre giorni di conferenze e dibattiti

"Se volessi fare un regalo ad un figlio gli augurerei di venire ad abitare a Cesena ". Si conquista subito la simpatia della platea cesenate, venuta ad assistere alla presentazione del multiforme Agorà Festival, l’editore Giuseppe Laterza. "Un posto meraviglioso - rincara - con potenzialità straordinarie e luoghi dove si entra con timore reverenziale". Un assist assai gradito per la nostra città che, per la prima volta, come evidenzia il sindaco Enzo Lattuca, "con questa iniziativa entra di diritto nelle rotte culturali nazionale". C’è aria di grande soddisfazione intorno all’intensissimo programma di Agorà Festival, "nutrimento al bisogno di partecipazione, atto di comunità per la conoscenza", che si dispiegherà con iniziative di altissima qualità ("Perché non c’è bisogno di abbassare la qualità per rendere fruibile la cultura" come dice l’assessora regionale Gessica Allegni) dal 24 al 26 ottobre tra Bonci, Palazzo del Ridotto e Biblioteca Malatestiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

