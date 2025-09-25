Barbara D' Urso torna in tv dopo due anni | terrorizzata e felice di essere a Ballando con le Stelle

Dopo l’addio a Mediaset e due anni di assenza dalla tv, Barbara D’Urso è pronta a scendere in pista a Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre in prima serata su Rai1 con la direzione artistica e la conduzione di Milly Carlucci. Per l’edizione del ventennale, lo show propone un cast composto da grandi nomi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e della musica italiana.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Barbara D'Urso torna in tv dopo due anni: terrorizzata e felice di essere a Ballando con le Stelle

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

“Io in coppia con Barbara D’Urso, è una macchina da guerra perfetta ma non è una ballerina, prendere qualche lezione non significa ballare”: parla Pasquale La Rocca - Il ballerino di Ballando con le Stelle rivela: "È sexy, sensuale e ha bellissime gambe, ma prendere lezioni non significa ballare" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it