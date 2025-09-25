La conferenza stampa di Ballando con le Stelle ha visto Barbara d’Urso al centro dell’attenzione dei tantissimi giornalisti presenti. Ha risposto punto su punto, dagli anni a Canale 5 al nuovo inizio su Rai1. La d’Urso, introdotta da Milly Carlucci raggiante di averla finalmente convinta a partecipare allo show come concorrente, sottolinea di essere molto preoccupata e atterrita: Stiamo lavorando alacremente. Per me è stata psicologicamente abbastanza difficile questa scelta. Sono molto felice di averla presa. Milly è stata molto brava, è molto accogliente con tutti. Ho fatto questa scelta per vari motivi, uno dei quali è ripartire. 🔗 Leggi su Bubinoblog

BARBARA D'URSO: SU CANALE 5 UN RUOLO CHIESTO DALL'AZIENDA, SU RAI1 SONO ME STESSA