BARBARA D’URSO | SU CANALE 5 UN RUOLO CHIESTO DALL’AZIENDA SU RAI1 SONO ME STESSA
La conferenza stampa di Ballando con le Stelle ha visto Barbara d’Urso al centro dell’attenzione dei tantissimi giornalisti presenti. Ha risposto punto su punto, dagli anni a Canale 5 al nuovo inizio su Rai1. La d’Urso, introdotta da Milly Carlucci raggiante di averla finalmente convinta a partecipare allo show come concorrente, sottolinea di essere molto preoccupata e atterrita: Stiamo lavorando alacremente. Per me è stata psicologicamente abbastanza difficile questa scelta. Sono molto felice di averla presa. Milly è stata molto brava, è molto accogliente con tutti. Ho fatto questa scelta per vari motivi, uno dei quali è ripartire. 🔗 Leggi su Bubinoblog
