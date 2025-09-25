Barbara D' Urso | Sono caduta e mi hanno fatto cadere Il chiarimento sul cachet stellare e le frecciate a Mediaset
“Ballando con le stelle” non è ancora partito ma ha già la sua indiscussa protagonista, Barbara D'Urso. La conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione dello show del sabato sera di Rai1 infatti è stata monopolizzata dalla presenza della conduttrice che fino a due anni fa era una colonna di Mediaset. E che ora, con un bagno di umiltà, riparte dalla Rai ma come concorrente. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
Barbara d’Urso, icona di stile, indipendente, in continua evoluzione, è la testimonial della New Collection Solo Soprani Couture F/W 2025-26. “Un invito a brillare sempre”. @barbaracarmelitadurso - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso rompe il silenzio sul suo “cachet astronomico” a Ballando con le Stelle - Se già i gossip su Barbara D'Urso erano tanti, da quando la conduttrice è stata confermata ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle i pettegolezzi sono ulteriormente aumentati. Secondo rds.it
Barbara D'Urso: «Nessun cachet astronomico, partecipo a Ballando con le stelle non per soldi, ma per ritrovare il pubblico» - L'ex conduttrice è tra i concorrenti della ventesima edizione del programma di Milly Carlucci, che riparte il 27 settembre su Rai 1. Si legge su vanityfair.it