Barbara D' Urso | Sono caduta e mi hanno fatto cadere Il chiarimento sul cachet stellare e le frecciate a Mediaset

"Ballando con le stelle" non è ancora partito ma ha già la sua indiscussa protagonista, Barbara D'Urso. La conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione dello show del sabato sera di Rai1 infatti è stata monopolizzata dalla presenza della conduttrice che fino a due anni fa era una colonna di Mediaset. E che ora, con un bagno di umiltà, riparte dalla Rai ma come concorrente.

