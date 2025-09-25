Barbara d' Urso senza freni alla conferenza di Ballando con le stelle Ecco cosa dice sul passato

"Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso". Parla Barbara d'Urso, ex regina degli ascolti del Biscione, oggi senza un programma tutto suo, che riparte da concorrente di Ballando con le stelle. Le sue parole sembrano uno Tsunami. "Per anni ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C'era un lavoro di squadra totale. A Ballando sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene", dice alla conferenza stampa di presentazione negli studi romani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

