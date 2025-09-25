Barbara D'Urso | La verità su uscita da Mediaset? Potrei raccontarla a Ballando Io a Domenica In? È il posto di Mara

Barbara d'Urso protagonista della conferenza stampa di presentazione di Ballando con le stelle. La conduttrice ha chiarito di non sapere ancora che cosa farà del suo futuro dopo la partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci. E ha aggiunto: "Al posto di Mara Venier a Domenica In? Sarebbe bellissimo ma quello resta il suo posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: "Non è ripiego. Cachet astronomico? Molto lontano da realtà" - "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Lo riporta adnkronos.com

Barbara D'Urso: «Ballando con le stelle è stata una scelta difficile. Mi hanno fatto cadere, sono stata zitta e ferma per un bel po'». Sul cachet della trasmissione - «Psicologicamente è stata una scelta difficile da prendere, ma sono felice di averla presa. Lo riporta ilmessaggero.it