Il ritorno di Barbara d’Urso. Due anni lontana dalla televisione e un addio a Mediaset che ancora oggi resta avvolto da retroscena mai chiariti. Ora Barbara d’Urso si prepara a tornare davanti alle telecamere e lo farà in un contesto totalmente nuovo per lei: la pista da ballo di Ballando con le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1, giunto al traguardo della ventesima edizione e guidato dalla direzione artistica e dalla conduzione di Milly Carlucci, vedrà la conduttrice napoletana cimentarsi in una sfida personale e professionale che lei stessa definisce “una scommessa con me stessa”. “Sono terrorizzata, ma ci sto mettendo tutta me stessa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso fa chiarezza sul cachet e parla di Selvaggia Lucarelli: ‘Ballando non è un ripiego’