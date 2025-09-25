Barbara d’Urso fa chiarezza sul cachet e parla di Selvaggia Lucarelli | ‘Ballando non è un ripiego’
Il ritorno di Barbara d’Urso. Due anni lontana dalla televisione e un addio a Mediaset che ancora oggi resta avvolto da retroscena mai chiariti. Ora Barbara d’Urso si prepara a tornare davanti alle telecamere e lo farà in un contesto totalmente nuovo per lei: la pista da ballo di Ballando con le Stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1, giunto al traguardo della ventesima edizione e guidato dalla direzione artistica e dalla conduzione di Milly Carlucci, vedrà la conduttrice napoletana cimentarsi in una sfida personale e professionale che lei stessa definisce “una scommessa con me stessa”. “Sono terrorizzata, ma ci sto mettendo tutta me stessa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: barbara - urso
BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE
Barbara d'Urso: cachet astronomico dalla Rai per 'Ballando'? "Lontano da realtà" https://primaonline.it/2025/09/25/452367/barbara-durso-cachet-astronomico-per-ballando-e-molto-lontano-da-realta/… - X Vai su X
Barbara D'Urso querelata per diffamazione: cosa ha detto durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Il caso riguarda la provincia di Pisa Vai su Facebook
Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, cachet stellare: lei fa chiarezza - Barbara D’Urso torna con “Ballando con le Stelle”: “Una scelta difficile, non ho avuto privilegi”. dilei.it scrive
Barbara D’Urso e lo “sgarbo” a Mediaset: la conduttrice Milly Carlucci fa chiarezza - Milly Carlucci difende Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle e risponde alle critiche sul presunto sgarbo a Mediaset. Lo riporta donnaglamour.it