Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle | Non sono qui per i soldi voglio solo ripartire con umiltà

Smentite sul cachet, emozioni per il ritorno in Rai e voglia di mettersi in gioco: la conduttrice si racconta alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Sabato 27 settembre 2025 inizia su Rai 1 la nuova stagione di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che festeggia la sua 20esima edizione. Tra le concorrenti più attese c'è Barbara D'Urso, protagonista assoluta della conferenza stampa di presentazione del programma. Una scelta di coraggio e umiltà Prima di calcare la pista da ballo, Barbara ha voluto sottolineare che la sua partecipazione rappresenta un atto di coraggio e di umiltà.

