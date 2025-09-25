Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle cachet stellare | lei fa chiarezza

Dilei.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D’Urso ricomincia da Ballando con le Stelle: “Scegliere un posto come questo scalda il cuore”.  Sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 si metterà alla prova, scendendo in pista con Pasquale La Rocca. Per lei non ci sono stati sconti o favoritismi e lo vuole precisare. Nemmeno per quanto riguarda il cachet. Barbara D’Urso col tailleur bianco della svolta. Barbara D’Urso è sicuramente una della grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. In conferenza stampa si presenta indossando un tailleur pantaloni bianco, un look elegante e grintoso allo stesso tempo che segna una svolta. 🔗 Leggi su Dilei.it

barbara d8217urso a ballando con le stelle cachet stellare lei fa chiarezza

© Dilei.it - Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, cachet stellare: lei fa chiarezza

In questa notizia si parla di: barbara - urso

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

barbara d8217urso ballando stelleBarbara D'Urso: «Nessun cachet astronomico, partecipo a Ballando con le stelle non per soldi, ma per ritrovare il pubblico» - L'ex conduttrice è tra i concorrenti della ventesima edizione del programma di Milly Carlucci, che riparte il 27 settembre su Rai 1. Come scrive vanityfair.it

barbara d8217urso ballando stelleBarbara d'Urso senza freni alla conferenza di Ballando con le stelle. Ecco cosa dice sul passato... - Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso". Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Ballando Stelle