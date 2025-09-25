Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle cachet stellare | lei fa chiarezza

Barbara D’Urso ricomincia da Ballando con le Stelle: “Scegliere un posto come questo scalda il cuore”. Sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 si metterà alla prova, scendendo in pista con Pasquale La Rocca. Per lei non ci sono stati sconti o favoritismi e lo vuole precisare. Nemmeno per quanto riguarda il cachet. Barbara D’Urso col tailleur bianco della svolta. Barbara D’Urso è sicuramente una della grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle. In conferenza stampa si presenta indossando un tailleur pantaloni bianco, un look elegante e grintoso allo stesso tempo che segna una svolta. 🔗 Leggi su Dilei.it

