bangkok si apre voragine di una cinquantina di metri in strada

Bangkok, 25 set. (askanews) - Una voragine di una cinquantina di metri si è aperta nella capitale thailandese Bangkok, in una strada molto trafficata e in quartiere residenziale, di fronte all'ospedale Vajira, uno dei principali, e a una stazione di polizia che è stata evacuata. Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato tutta l'area. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri della città, ha spiegato che il crollo è stato probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita da'acqua da una tubatura. "L'acqua ha eroso la terra sotto la strada", ha affermato, aggiungendo che al momento non risultano vittime per il crollo.

