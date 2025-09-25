Banchetto pro Palestina spazi per bambini talk e live | festa de l’Unità a Soleto

SOLETO - Un banchetto pro Palestina, spazi per bambini, talk e musica live: torna anche quest’anno a Soleto la festa de l’Unità organizzata dal circolo cittadino del Partito Democratico, appuntamento dedicato alla comunità con tante attività per tutte le età.Sabato 27 settembre, a partire dalle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

