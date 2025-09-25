Banchetto pro Palestina spazi per bambini talk e live | festa de l’Unità a Soleto

SOLETO - Un banchetto pro Palestina, spazi per bambini, talk e musica live: torna anche quest’anno a Soleto la festa de l’Unità organizzata dal circolo cittadino del Partito Democratico, appuntamento dedicato alla comunità con tante attività per tutte le età.Sabato 27 settembre, a partire dalle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: banchetto - palestina

Ieri sono stata al banchetto pro Gaza, sostegno Global Sumud Flotilla e divulgazione BDS a Carpi. Poi ho iniziato a leggere questo libro. Molto importante per capire dove meglio orientare le azioni pro Palestina perché possano avere una chance di successo. - facebook.com Vai su Facebook

Vuelta, i manifestanti pro-Palestina bloccano l'11ª tappa. Il sindacato: "Corridori da proteggere" - Palestina: ci sono stati scontri con la polizia all’arrivo di Bilbao dell’undicesima tappa, e quindi gli organizzatori e la Giuria, per la sicurezza ... Da gazzetta.it