Balzarini ridisegna la Juve | Tempo degli esperimenti finito Vlahovic? Lo vedo meglio dalla panchina Su Milinkovic Savic…
Balzarini ridisegna la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento dei bianconeri, ecco cosa ha detto. Il tempo degli esperimenti è finito. Per la Juventus di Igor Tudor è arrivato il momento di trovare una formazione fissa, un’ossatura di base su cui costruire le proprie certezze. È questo il pensiero del giornalista Gianni Balzarini, che dai microfoni di Radio Bianconera, durante la trasmissione “Cose di calcio”, ha analizzato il momento bianconero, offrendo anche alcuni suggerimenti tattici e di mercato. Secondo Balzarini, in una squadra moderna non è semplice avere un undici fisso, ma è necessario definire delle gerarchie chiare, soprattutto in attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: balzarini - ridisegna
Tudor ridisegna l'attacco: da Openda a Koopmeiners, chi può giocare al posto di Conceiçao - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Balzarini: ‘I bianconeri sono il bersaglio di tutti perché creano frustrazione’ - Gianni Balzarini ha difeso la Juventus dagli attacchi delle tifoserie avversarie, che hanno preso di mira i bianconeri anche dopo il match col Verona ... Da it.blastingnews.com
Verona Juve, Balzarini torna sugli errori arbitrali: «Non c’è scritto da nessuna parte che se Orban fosse stato espulso, i bianconeri avrebbero vinto ma…» - Verona Juve, Balzarini torna sugli errori arbitrali: tutte le dichiarazioni su quanto accaduto nell’ultimo match La direzione arbitrale di Rapuano in Hellas Verona – Juventus continua a infiammare il ... Scrive juventusnews24.com