baltico jet russo sorvola fregata tedesca hamburg durante esercitazione nato

25 set 2025

Torna alta la tensione nel Mar Baltico, dove un jet militare russo ha sorvolato a distanza ravvicinata la fregata tedesca Hamburg, impegnata nell’esercitazione NATO Neptune Strike. L’episodio, avvenuto domenica, è stato definito da Berlino come una “provocazione deliberata”. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha accusato Mosca di adottare una strategia volta a testare la prontezza e i limiti dell’Alleanza Atlantica. “Questa è una trappola di escalation, e non faremo a Putin questo favore”, ha dichiarato, sottolineando come il Cremlino cerchi di alimentare la narrativa di una NATO aggressiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

