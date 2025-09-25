Ballottaggio Juan Jesus-Beukema per sostituire l’infortunato Buongiorno
Conte studia per sostituire Buongiorno nel reparto arretrato. Antonio Conte è al lavoro per completare il reparto arretrato in vista della difficile trasferta contro il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Il timore di Marchetti su Beukema: "Se non gioca col Milan, cosa scatta nella sua testa?" - L'infortunio di Alessandro Buongiorno riapre il ballottaggio per un posto al fianco di Amir Rrahmani, ormai pienamente recuperato. Lo riporta msn.com