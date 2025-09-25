Balle spaziali | il sequel con un attesissimo ritorno

il ritorno di “balle spaziali”: il sequel della celebre parodia di mel brooks. Una delle commedie più amate nel panorama cinematografico degli anni ’80 sta per fare il suo grande ritorno. Dopo l’annuncio ufficiale e le prime indiscrezioni, si delineano i dettagli sulla produzione del nuovo capitolo di “Balle Spaziali”, la parodia cult di Star Wars diretta da Mel Brooks. In questo articolo verranno analizzati gli aspetti principali riguardanti il cast, la regia e le caratteristiche narrative del film in fase di sviluppo. l’inizio della produzione e il cast ufficiale. Recentemente, Amazon MGM ha confermato l’ avvio delle riprese, svelando anche l’intero cast che prenderà parte al progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Balle spaziali: il sequel con un attesissimo ritorno

Rick Moranis è stato recentemente avvistato a Sidney, dove a breve cominceranno le riprese di Balle Spaziali 2. Il film uscirà nel 2027, 40 anni dopo il primo.

