balle spaziali 2 in produzione con nuove star nel cast

annuncio ufficiale e aggiornamenti sulla produzione di "balle spaziali 2". La produzione del sequel di "Balle Spaziali" è stata ufficialmente avviata, segnando un importante passo avanti nel progetto cinematografico. La casa di produzione Amazon MGM Studios ha confermato l'inizio delle riprese, con un cast rinnovato e alcuni ritorni illustri. L'attesa cresce tra gli appassionati del genere, grazie anche alla presenza di attori noti e nuovi volti che contribuiranno a dare vita a questa nuova avventura spaziale. cast principale e nuovi ingressi. Tra i protagonisti che riprenderanno i loro ruoli figurano Rick Moranis, nei panni di Casco Nero, Bill Pullman come Stella Solitaria e Daphne Zuniga nel ruolo della Principessa Vespa.

