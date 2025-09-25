Balle spaziali 2 in produzione con nuove star nel cast
annuncio ufficiale e aggiornamenti sulla produzione di “balle spaziali 2”. La produzione del sequel di “Balle Spaziali” è stata ufficialmente avviata, segnando un importante passo avanti nel progetto cinematografico. La casa di produzione Amazon MGM Studios ha confermato l’inizio delle riprese, con un cast rinnovato e alcuni ritorni illustri. L’attesa cresce tra gli appassionati del genere, grazie anche alla presenza di attori noti e nuovi volti che contribuiranno a dare vita a questa nuova avventura spaziale. cast principale e nuovi ingressi. Tra i protagonisti che riprenderanno i loro ruoli figurano Rick Moranis, nei panni di Casco Nero, Bill Pullman come Stella Solitaria e Daphne Zuniga nel ruolo della Principessa Vespa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Lord casco sta tornando... Dark Helmet is coming back... Rick Moranis è stato recentemente avvistato a Sidney, dove a breve cominceranno le riprese di Balle Spaziali 2. Il film uscirà nel 2027, 40 anni dopo il primo. Per chi è cresciuto con questo legge - facebook.com Vai su Facebook
