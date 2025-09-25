Balle Spaziali 2 | al via la produzione con new entry nel cast
Balle Spaziali 2 è entrato ufficialmente in produzione. Amazon MGM Studios ha ufficializzato il sequel del film, con Rick Moranis, Bill Pullman e Daphne Zuniga che riprenderanno i rispettivi ruoli di Casco Nero, Stella Solitaria e Principessa Vespa. Ci sono anche i nuovi membri della serie, tra cui Josh Gad, Keke Palmer e Lewis Pullman. I nuovi membri del cast, non ancora annunciati, sono Anthony Carrigan, attore di Barry e Superman, e George Wyner di “A Serious Man”, che ha interpretato il Colonnello Sandurz nel film originale del 1987 che ha incassato oltre 38 milioni di dollari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
