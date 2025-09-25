Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso | C’è sintonia è super determinata

Bollicinevip.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale La Rocca parla del rapporto con Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, cosa ha detto sulla conduttrice. A pochi giorni dalla messa in onda della nuova edizione di  Ballando con le Stelle  su Rai Uno Pasquale La Rocca si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni su  Barbara d’Urso, i due stanno affrontando insieme questa esperienza. Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca (Foto Ig @pasqualelarocca) Intervistato da Il Corriere del mezzogiorno il noto ballerino ha rivelato che legame si è creato tra lui e la d’Urso: “Siamo una vera coppia, in tutti i sensi. C’è sintonia, energia.  Lei è super determinata e conoscerla da vicino evidenzia davvero la sua forza che già a distanza si percepisce”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

ballando con le stelle pasquale la rocca su barbara d8217urso c8217232 sintonia 232 super determinata

© Bollicinevip.com - Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca su Barbara d’Urso: “C’è sintonia, è super determinata”

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle pasquale roccaBarbara D'Urso a Ballando con le stelle: "È davvero sexy", parola di Pasquale La Rocca - In pista, dove è concorrente a Ballando con le stelle, Barbara D'Urso "è davvero sexy". Riporta gazzetta.it

ballando stelle pasquale roccaBallando con le Stelle 20, Pasquale La Rocca svela qual è stata la sua reazione quando ha saputo che avrebbe ballato con Barbara d’Urso - Questo sabato 27 settembre ritornerà su Rai Uno Ballando con Le Stelle l'amatissimo dance show condotto da Milly Carlucci in cui vari person ... Si legge su isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Pasquale Rocca