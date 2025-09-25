Ballando con le stelle Belen Rodriguez sarà la ballerina per una notte della seconda puntata
(Adnkronos) – "Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte nella seconda puntata". Lo ha annunciato la conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci. È tutto pronto per la 20esima edizione che partirà sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle ore 20.35, tutte le coppie in gara sono pronte e cariche a scendere . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Andrea Delogu. . Mamma mia l'ansia che sale! -3 a Ballando con le stelle e all'esibizione più complicata, faticosa, divertente, sbrillucicosa della mia vita! Votateci, cioè potete votare tutti ma VOTATE ANCHE NOI!!! Nikita Perotti!!! Trovate la puntata con le prese - facebook.com Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”: conto alla rovescia per il ritorno – sabato 27 settembre, su Rai 1 – di uno degli show più amati della tv. La nostra inviata ha incontrato, per noi, i protagonisti. #Tg1 Nathania Zevi - X Vai su X
Ballando con le stelle, Belen Rodriguez sarà la ballerina per una notte della seconda puntata - "Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte nella seconda puntata". Segnala cn24tv.it
“Belen a Ballando con le Stelle”: Milly Carlucci spiazza tutti - Novità importanti in vista di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrebbe messo a segno anche il "colpo" Belen Rodriguez. Si legge su donnaglamour.it