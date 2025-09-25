Ballando con le stelle Belen Rodriguez sarà la ballerina per una notte della seconda puntata

"Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte nella seconda puntata". Lo ha annunciato la conduttrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci. È tutto pronto per la 20esima edizione che partirà sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle ore 20.35, tutte le coppie in gara sono pronte e cariche a scendere .

