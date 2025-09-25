BALLANDO CON LE STELLE | BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE NEL 2026 IN GARA?

Ballando con le Stelle non ha solo un cast stellare di concorrenti ma anche di ballerini per una notte. Milly Carlucci ha ufficializzato la presenza di Belen Rodriguez. Sono mesi che si rincorrevano le indiscrezioni con due nomi su tutti: Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Si era parlato dell’impossibilità di averle entrambe in gara, non per problemi tra le due signore ma per il budget. O una o l’altra si è scritto. La d’Urso sarà in pista e la Rodriguez ballerina per una notte, un ruolo spesso apripista per una partecipazione in gara nell’edizione successiva e chissà che non sarà così pure per l’argentina. 🔗 Leggi su Bubinoblog

