BALLANDO CON LE STELLE | BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE NEL 2026 IN GARA?
Ballando con le Stelle non ha solo un cast stellare di concorrenti ma anche di ballerini per una notte. Milly Carlucci ha ufficializzato la presenza di Belen Rodriguez. Sono mesi che si rincorrevano le indiscrezioni con due nomi su tutti: Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Si era parlato dell’impossibilità di averle entrambe in gara, non per problemi tra le due signore ma per il budget. O una o l’altra si è scritto. La d’Urso sarà in pista e la Rodriguez ballerina per una notte, un ruolo spesso apripista per una partecipazione in gara nell’edizione successiva e chissà che non sarà così pure per l’argentina. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Per Milly Carlucci il fil rouge che attraversa tutte le edizioni di Ballando con le stelle è: "Avere incontrato 20 anni fa questo programma fortunatissimo che nel mondo sta continuando a mietere successi, perché è una formula universale. Il pubblico italiano ha a Vai su Facebook
“Ballando con le stelle”: conto alla rovescia per il ritorno – sabato 27 settembre, su Rai 1 – di uno degli show più amati della tv. La nostra inviata ha incontrato, per noi, i protagonisti. #Tg1 Nathania Zevi - X Vai su X
“Ballando con le stelle” riparte da Barbara D’Urso (“nessun cachet astronomico”) e Belen Rodriguez ballerina per una notte: ecco il cast e dove vederlo - Tutto pronto per la partenza della ventesima edizione di “Ballando con le stelle”, in onda in prima serata da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1. Secondo ilfattoquotidiano.it
Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, tutto deciso: arriva l’annuncio - Le voci erano insistenti e ora c'è anche l'ufficialità: Belen Rodriguez sbarca a Ballando con le Stelle. Come scrive donnaglamour.it